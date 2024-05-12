Силкин: «Мне до сих пор не верится, что «Динамо» может стать чемпионом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на гостевую победу «бело-голубых» в матче с «Балтикой» со счётом 3:2.

- Команда опять вытащила победу в концовке. Это фарт?

- «Динамо» сейчас идет по чемпионскому графику. Не сглазить бы, конечно. Но пока команда побеждает. Где-то удача сопутствует, где-то соперник не до конца концентрируется. Так обычно везет команде, которая в итоге побеждает. Победы «Динамо» в чемпионате многие давно ждут, так что до сих пор не верится, что такое может произойти. Все в руках «Динамо», давно такого не было.

- Пару месяцев назад могли предположить, что «Динамо» за два тура до конца будет претендовать на победу в чемпионате?

- По весне у команды начался завал, так что у меня даже мыслей о том, что команда станет чемпионом, не было. Но оказалось, что «Зенит» тоже может завалиться. Ближе всех к золотым медалям был «Краснодар», но в какой-то момент команда сдала.

- Уже думали, как будете отмечать, если команда станет чемпионом?

- Нет. Мне просто до сих пор не верится, что «Динамо» может стать чемпионом.