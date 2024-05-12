Глушенков: «Голы не важны, я за ассистентскую гонку борюсь»

Лучший футболист встречи «Оренбург» - «Локомотив» Максим Глушенков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько эта победа в Оренбурге была важна лично для вас и команды?

- Лично для меня и команды задача - побеждать. Не всегда это, конечно, получается. Сегодня 2:0 выиграли, сыграли на ноль. Все ребята - молодцы. Движемся вперед.

- Дважды отдал, а сам не забил.

- Ну и что? Я за ассистентскую гонку борюсь. Для меня голы не так важны. Мне важно порадоваться за партнеров, когда они забивают.