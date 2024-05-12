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Юный Батраков тянет «Локомотив» к бронзе: «Оренбург» повержен на Урале

12 Мая 2024 • 15:57 Комментировать
Оренбург
0:2
Локомотив Москва
окончен

«Оренбург» и «Локомотив» открывали воскресную программу 28-го тура Российской премьер-лиги. Команда Михаила Галактионова пожаловала в гости к коллективу Давида Деограсии.

Протокол игры  
Оренбург0:2Локомотив Москва
  8'Батраков Алексей (0:1)
  62'Сильянов Александр (0:2)
Сысуев НиколайАдамов АрсенПерес Матиас  75' 89' (Прохин Данила ( 89') Хотулёв ДанилаГогличидзе ЛеоГорбани Мохаммад 67' (Оганесян Степан ( 67') Башич Иван 67' (Михайлов Ярослав ( 67') Флорентин Сесар Габриэль  54'  83'Томпсон Хорди 67' (Марин Джимми ( 67') Воробьёв Дмитрий ДмитриевичМансилья Брайан Эсекиэль 80' (Вера Лукас Габриэль ( 80')
Запасные: Сиваков МихаилКуэро ДжастинКеняйкин АлексейМалых АндрейСидоров МаксимПолуяхтов ВладимирМуро Томас
Лантратов ИльяСильянов АлександрНьямси ЖерзиноМорозов Евгений  28'Ненахов Максим 46' (Самошников Илья ( 46') Глушенков Максим 90' (Жемалетдинов Рифат ( 90') Батраков Алексей  86'Баринов ДмитрийПиняев Сергей 56' (Тикнизян Наир ( 56') Сулейманов ТимурМиранчук Антон 56' (Сарвели Владислав ( 56')
Запасные: Гилерме МаринатоМитров ТимофейФассон ЛукасРаков ВадимЩетинин МихаилМагкеев Станислав
12 мая. Стадион "Газовик".

«Локомотив» подгоняется гонкой за четвёртое и даже за третье место. «Краснодар» сейчас такой, что и бронзовую строчку упустить может. А взятие медалей было бы отличным результатом для «железнодорожников», учитывая, что они начали весну вяло и под Галактионовым качалось кресло.

У «Оренбурга» своя задача, которая делится на минимальную опцию и максимальную. Первостепенно южноуральцам нужно избежать прямого вылета, второстепенно – попадания в зону стыков. Победа над «Локомотивом» стала бы для «Оренбурга» хорошим подспорьем, поскольку подняла бы его над пятнадцатым местом на пять очков.

«Локомотив» же в случае своего выигрыша обгонял бы «Спартак» и приближался бы к «Краснодару» на расстояние трёх баллов. Галактионов снова доверил место в основе 18-летнему полузащитнику Батракову. На этот тур из-за перебора жёлтых карточек у «железнодорожников» был дисквалифицирован Карпукас.

Батракова не зря отдельно отметили. На седьмой минуте он открыл счёт, отличившись впервые в профессиональном футболе. Глушенков слева обыгрался с Сильяновым и сделал передачу в центр. Батраков пробил по воротам, Сысуев мяча коснулся, но игровой снаряд всё равно залетел в правый угол (0:1).

А что Дзюба? По наитию и по старой памяти про него ещё вспоминают. В заявке на матч в Оренбурге его не оказалось. Мутные истории вокруг него витают. То травма неясного происхождение, то температура поднялась после тренировки, то слухи о нарушении режима и о самовольном пропуске этапов общекомандной подготовки…

Ну его, Дзюбу. «Локомотив» продолжал проявлять активность. Глушенков не раз прикладывался – его попытки нейтрализовывались защитой «Оренбурга» или Сысуевым. По правому полуфлангу открывался Пиняев, и это вполне мог быть гол, но пальнул Сергей в сетку с внешней стороны.

«Оренбург» имел неплохие шансы сравнять счёт. Томпсон с подбора поразил рекламный щит, Воробьёв тоже не попал в ворота, а Флорентин угодил в штангу. Бенефис каркаса перенёсся на второй тайм. Баринов с близкого расстояния угодил в штангу, Ньямси добил в перекладину. Ещё Башич со страшного потревожил стойку.

В общем, дальше сыграл класс. Понятно, что у «Локомотива» он выше. По истечении часа игры «Локомотив» заработал угловой на левом фланге. Глушенков подал со стандарта, а Сильянов, не дав опуститься мячу на землю, ногой отправил его в ворота (0:2). Как хозяева ни старались, видимо, это был не их день.

Флорентин оставил южноуральскую команду вдесятером, удалившись второй жёлтой карточкой за фол против Самошникова. Сысуев не дал состояться крупному счёту, отразив удар Тикнизяна. «Оренбург» теперь смотрит, как сыграют «Факел» и «Урал». «Локомотив» же приближается к «Краснодару» на расстояние трёх очков, оставляя «Спартак» позади.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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