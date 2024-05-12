Балахнин объяснил, почему «Зенит» показывает неудачные результаты в конце сезона

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о проблемах «Зенита».

В последних четырёх встречах петербургский клуб потерпел три поражения.

«Там, наверное, комплекс причин внутри команды. Это касается не только футболистов, тренерского состава, а всей команды», — приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

Балахнин добавил, что «Зенит» в матче с ЦСКА (0:1) был физически не готов, поэтому петербуржцы находятся в кризисе.

«Зенит» после 28 туров располагается на второй позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив Сергея Семака заработал 51 балл.

На первом месте находится московское «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 53 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе 50 баллов.