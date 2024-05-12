Агент бразильцев «Зенита» отреагировал на информацию о том, что Медведев назвал игроков «импотентами»

В прессе появилась информация о том, что глава правления «Зенита» Александр Медведев назвал футболистов команды «импотентами» после поражения от ЦСКА со счётом 0:1. Комментарий на это счёт дал агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с зенитовцами Клаудиньо, Нино, Педро и Густаво Мантуаном.

«Ничего подобного от игроков я не слышал», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Динамо» команда Сергея Семака сейчас отстаёт на два зачётных балла. Командам осталось провести два тура.

Руководитель «Зенита» назвал игроков «импотентами»