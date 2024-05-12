Кобелев высказался о лидерстве «Динамо» в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче с «Балтикой» (3:2).

- «Динамо» снова вырывает победу на последних секундах. Что это – фарт, характер, сила воли?

- Всё вместе. В мячах в ворота «Сочи» и «Балтики» большая доля везения, но везет сильнейшим. Чтобы забивать мячи, надо бежать вперед и прессинговать. У «Динамо» это неплохо получается.

- Еще пару месяцев назад вы могли предположить, что «Динамо» окажется на первом месте за два тура до конца?

- Перед стартом весеннего сезона я сказал, что «Динамо» – один из трех претендентов на победу в чемпионате. «Краснодар» и «Зенит» проводят очень плохую концовку, а «Динамо» этим пользуется. Команда абсолютно заслуженно лидирует в чемпионате.

- Уже думали, как будете отмечать возможный успех команды?

- Конечно, как-нибудь отмечу, но я ведь не имею к этому успеху никакого отношения. Но давайте пока не будем забегать вперед.