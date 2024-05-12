Булыкин прокомментировал выход «Динамо» на первое место в РПЛ

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что «бело-голубые» вышли на первое место в первенстве России.

«Я думаю, все футбольные болельщики были удивлены. Но такие, как мы, кто желает «Динамо» хороших результатов, мы рады», — приводит слова бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Накануне московское «Динамо» в матче 28-го тура обыграло «Балтику» со счётом 3:2 и возглавило турнирную таблицу чемпионата страны. В активе коллектива Марцела Лички 53 балла.

В следующем туре москвичи примут дома самарские «Крылья Советов». Встреча запланирована на 18 мая.