Сильянов упрочил перевес «Локомотива» в матче с «Оренбургом»

В матче 28-го тура Премьер-лиги играют «Оренбург» и «Локомотив». Алексей Батраков отметился быстрым голом с идеальной передачи Максима Глушенкова на 11-метровую отметку. Мяч несколько раз попадал в каркас ворот. В итоге в начале второго тайма гости забили еще раз. И снова Глушенков выступил в роли ассистента, с левого угла поля с корнера он доставил мяч к линии вратарской, а там почему-то никто не мешал Александру Сильянову прицельно пробить под левую штангу.

0:2 у нас на эту минуту. У «Оренбурга» еще примерно полчаса на спасение. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.