РФС ведёт переговоры с Северной Кореей

Российский футбольный союз ведёт переговорный процесс с представителями Северной Кореи. Стороны обсуждают возможность проведения матчей юношеских сборных.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», северные корейцы предложили в июне сыграть против России-2008, а в июле – против России-2006. В ответ РФС предлагает провести эти игры позже – осенью.

Стоит сказать, что РФС уже больше двух лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. Российские команды в таких условиях не могут участвовать в официальных международных соревнованиях. Когда санкции могут быть сняты, пока что сказать сложно.