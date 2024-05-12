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РФС ведёт переговоры с Северной Кореей

12 Мая 2024 • 15:20 Комментировать (1)

Российский футбольный союз ведёт переговорный процесс с представителями Северной Кореи. Стороны обсуждают возможность проведения матчей юношеских сборных.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», северные корейцы предложили в июне сыграть против России-2008, а в июле – против России-2006. В ответ РФС предлагает провести эти игры позже – осенью.

Стоит сказать, что РФС уже больше двух лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. Российские команды в таких условиях не могут участвовать в официальных международных соревнованиях. Когда санкции могут быть сняты, пока что сказать сложно.

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РФС
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
12 Мая 2024 в 15:28
ай наканец-та.. даждалися.. хе..
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