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Терёхин: «На кураже «Динамо» может выдать историческое достижение» эксклюзив

12 Мая 2024 • 15:40 Комментировать

Ветеран «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «бело-голубых» и чемпионской гонке.

- Как думаете, «Динамо» уже не отдаст чемпионство?

- Я говорил, что все будут терять очки. И вот, пожалуйста. Два лидера их лишились в текущем туре.

- Зато «Динамо» вырвало тяжелейшую победу.

- Да, и теперь эта команда возглавила таблицу. Пусть конкуренты попробуют догнать. Мне кажется, все решится в последнем туре и матче «Краснодар» - «Динамо». Я не думаю, что в следующем матче «Динамо» потеряет очки с «Крыльями Советов». Москвичам пока везет, раз вытаскивают сложные игры на последних минутах. Был же еще матч с «Сочи», в котором тоже вырвали победу 3:2.

- То есть, у команды Лички есть победный дух?

- Именно так. Ну и фарт тоже появился. Такие голы залетают. Это хорошо. На кураже «Динамо» может выдать историческое достижение.    

- Считаете, что гол Нгамалё – это везение?

- Получился неприятный отскок для вратаря, и такой нужный гол.

- Пишут, что победный гол Нгамалё засчитан ошибочно, потому что судья не зафиксировал фол Бальбуэны против игрока «Балтики». Что об этом думаете?

- Есть такая передача «Пусть говорят». Счет на табло, и сейчас можно смотреть все, что угодно. Судья засчитал мяч, на ВАР сидели арбитры, и никто ничего не видел. Значит, все правильно.

- Почему у «Зенита» не получилось победить ЦСКА, хотя он считался фаворитом?

- Питерцы могли забить и не раз, просто у ЦСКА здорово сыграл вратарь. Тороп – молодец, выручил свою команду. Надо отдать ему должное. А «Зениту» просто не повезло, ведь он играл хорошо. Считаю, что на поражение команда Семака не наиграла. Но, мне кажется, что ЦСКА сейчас больше Кубку отдает предпочтение.   

- «Краснодар» в очередной раз проиграл. В последних пяти матчах у него всего одна победа. Нет ощущения, что «быки» вообще останутся без медалей?

- Если две игры не выиграют, то могут и не удержаться в тройке. Там уже «Спартак» подползает, «Локомотив» тоже. «Краснодар» в следующем туре едет в Сочи, и там будет непросто. Сочинцы играют здорово, там хорошие легионеры.

- Как распределится призовая тройка в конце чемпионата?

- «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

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Елена Григорьевская

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