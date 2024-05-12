Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о гонке лидеров.

- Какой результат в этом туре удивил больше всего?

- Победа ЦСКА над «Зенитом». А по драматургии победа «Динамо» над «Балтикой».

- Сейчас пишут, что гол Нгамалё засчитан ошибочно, потому что судья не зафиксировал фол Бальбуэны против игрока «Балтики». Что об этом думаете?

- Не очень хорошо помню этот момент. Пересмотрю его. Но когда судейские ошибки начинают влиять на результат и ход чемпионской гонки, осадок остается. Об этом больше будет говорит «Зенит», потому что в матче с ЦСКА, возможно, было удаление Заболотного. И Мойзес плотно сидел на второй карточке. Могли ему и показать «горчичник». То есть судейские ошибки были и остаются.

- Арбитр действительно ошибся в моменте с Заболотным?

- Движение локтем было, и желтая карточка точно должна быть. Во втором случае, когда была борьба головами, он дал «горчичник» ни за что. Наверное, компенсировал. По Мойзесу тоже были случаи. Как и Роша, он играет на грани фола. Даже после предупреждения они не меняют свою манеру игры.

- Как оцените то, что «Зенит» не забил?

- Моменты были. В первом случае Обляков вынес мяч из пустых ворот. А в остальных моментах Тороп очень хорошо сыграл.

- Что происходит с «Зенитом»?

- Весь сезон его лихорадит. Планировалось, что покупки придадут свежести, баланса, а все произошло наоборот. Новички не могут вписаться, и то, что было, все разрушено. Команда бросается в крайности. Рано или поздно во всех командах наступает кризис. Просто надо знать, как из него выйти.

- ЦСКА наиграл на победу в матче с «Зенитом»?

- Нет. «Армейцы» вчера играли в антифутбол. Понятно, что они не хотели проигрывать. Настрой чувствовался, но к нему не было приложено мастерство. Всю игру команда отбивалась. Пенальти – это ошибка Кассьерры. Это лишний раз показывает, что нападающему в своей штрафной делать нечего. Это мина замедленного действия. Когда рванет – неизвестно. А что касается ЦСКА, его игра – сплошное разочарование. Единственное светлое пятно – это Тороп.

- «Краснодар» в очередной раз проиграл. В последних пяти матчах всего одна победа. Нет ощущения, что «быки» вообще останутся без медалей и их опередит набравший ход «Спартак»?

- Возможно, южане дотянут до бронзы, но тут повлияла смена тренера. С Ивичем был бы порядок. Но Галицкий не дотерпел. Ивич сумел найти подход к иностранцам, которые играли первую скрипку, и лидерам команды. А сейчас видно, что легионеры не понимают Мусаева. Видимо, он сделал ставку на воспитанников, которые его воспринимают, но потерял управление над иностранцами. «Краснодар» хорошо начинает матчи, забивает, но потом не может это удержать. Вчера «быки» тоже хорошо начали встречу, но Кади не забил. Во втором тайме он попал в перекладину. Не знаю, мастерство это или нервы.

- А как вам «Спартак»?

- Если честно, это случай из области: Что такое фарт, и как с ним бороться. Все отскоки, все идет сейчас в пользу «Спартака». Зобнин первый раз за сезон забил такой красивый мяч. Видно, что команда преобразилась. Она играет с настроением. Люди выходят на замену с горящими глазами. Поэтому есть результат и игра.

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- Как распределится призовая тройка в конце чемпионата?

- Качественный футбол из тройки лидеров показывает только «Динамо». Но это за счет нападения, а сзади тоже есть ляпы. Не знаю, кто станет чемпионом, потому что явного лидера нет. Первое место займет тот, кто меньше всего совершит ошибок.

Елена Григорьевская