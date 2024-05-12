Канищев призвал не винить в неудачной серии «Зенита» лишь Семака

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о последних неудачных результатах петербургского клуба в первенстве России.

«Я не думаю, что Семак исчерпал себя в «Зените». Я считаю, что у команды есть определённый спад и доля невезения. Есть много факторов, но лучше не стоит всё сразу сваливать на Семака», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

«Зенит» после 28 туров располагается на второй позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив Сергея Семака заработал 51 балл.

На первом месте находится московское «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 53 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе 50 баллов.