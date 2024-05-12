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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канищев призвал не винить в неудачной серии «Зенита» лишь Семака

12 Мая 2024 • 15:16 Комментировать (2)
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о последних неудачных результатах петербургского клуба в первенстве России.

«Я не думаю, что Семак исчерпал себя в «Зените». Я считаю, что у команды есть определённый спад и доля невезения. Есть много факторов, но лучше не стоит всё сразу сваливать на Семака», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

«Зенит» после 28 туров располагается на второй позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив Сергея Семака заработал 51 балл.

На первом месте находится московское «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 53 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе 50 баллов.

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Комментарии (2) Все комментарии
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andi
12 Мая 2024 в 15:41
А кого деда моего?
ингерман
12 Мая 2024 в 15:35
ай харош пургу нести.. флегма ужо как прышол с ентава дня был на передержке в зените.. А-ха-ха-ха! )))
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