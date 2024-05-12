Сценарии, при которых «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/24

«Зенит» проиграл ЦСКА в 28-м туре чемпионата России со счётом 0:1. Это поражение ухудшило положение «сине-бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ.

После 28 туров «Зенит» под руководством Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице с 51 очком. Лидирует московское «Динамо» с 53 очками, а тройку замыкает «Краснодар» с 50 очками.

Для того чтобы «Зениту» стать чемпионом страны в текущем сезоне, команде нужно набрать шесть очков (одержать две победы в оставшихся матчах чемпионата над «Ахматом» и «Ростовом»). При этом, «Динамо» должно проиграть хотя бы в одном матче или сыграть оба своих матча вничью против «Крыльев Советов» и «Краснодара».

Интересно, что «Зенит» может стать чемпионом, даже если наберёт три очка. Это случится, если «Динамо» проиграет две оставшиеся встречи, а «Краснодар» не сможет набрать очки в матче с «Сочи».

«Зенит» неизменно выигрывает чемпионат России, начиная с сезона-2018/19. Команда из Санкт-Петербурга является 10-кратным победителем чемпионата России.