Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сценарии, при которых «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/24

12 Мая 2024 • 15:14 Комментировать

«Зенит» проиграл ЦСКА в 28-м туре чемпионата России со счётом 0:1. Это поражение ухудшило положение «сине-бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ.

После 28 туров «Зенит» под руководством Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице с 51 очком. Лидирует московское «Динамо» с 53 очками, а тройку замыкает «Краснодар» с 50 очками.

Для того чтобы «Зениту» стать чемпионом страны в текущем сезоне, команде нужно набрать шесть очков (одержать две победы в оставшихся матчах чемпионата над «Ахматом» и «Ростовом»). При этом, «Динамо» должно проиграть хотя бы в одном матче или сыграть оба своих матча вничью против «Крыльев Советов» и «Краснодара».

Интересно, что «Зенит» может стать чемпионом, даже если наберёт три очка. Это случится, если «Динамо» проиграет две оставшиеся встречи, а «Краснодар» не сможет набрать очки в матче с «Сочи».

«Зенит» неизменно выигрывает чемпионат России, начиная с сезона-2018/19. Команда из Санкт-Петербурга является 10-кратным победителем чемпионата России.


Станет ли «Зенит» чемпионом России в сезоне-2022/23?
Да Нет
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Модрич принял решение по будущему Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
2
2.58 3.70 2.53
Видео
12.05.24 в 16:30
Факел Факел
Урал Урал
2.45 3.25 3.00
Видео
12.05.24 в 19:00
Сочи Сочи
Пари НН Пари НН
2.09 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
16:11 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Голы не важны, я за ассистентскую гонку борюсь»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрые голы позволили «Шиннику» обыграть «СКА-Хабаровск»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Балахнин объяснил, почему «Зенит» показывает неудачные результаты в конце сезона
15:49 · Россия. Премьер-лига
Агент бразильцев «Зенита» отреагировал на информацию о том, что Медведев назвал игроков «импотентами» 1
15:45 · Россия. Премьер-лига
Кобелев высказался о лидерстве «Динамо» в РПЛ эксклюзив
15:38 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал выход «Динамо» на первое место в РПЛ
15:28 · Россия. Премьер-лига
Сильянов упрочил перевес «Локомотива» в матче с «Оренбургом»
15:20 · Россия. Премьер-лига
РФС ведёт переговоры с Северной Кореей 1
15:16 · Россия. Премьер-лига
Канищев призвал не винить в неудачной серии «Зенита» лишь Семака 2
15:14 · Россия. Премьер-лига
Сценарии, при которых «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/24
14:56 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Горжусь Личкой, он способен стать чемпионом вместе с «Динамо»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Балахнин – о Семаке: «Запас доверия всегда может растаять в любую минуту» 1 эксклюзив
14:41 · Россия. Премьер-лига
18-летний Батраков впервые забил за «Локомотив»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Алаев считает, что «Зенит» стал слабее: «Клуб пытается перестраивать команду»
Все новости
Рекомендуем