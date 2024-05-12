Булыкин: «Динамо» просто везёт, а «Зенит» и «Краснодар» сейчас слабые

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче РПЛ с «Балтикой» (3:2).

- «Динамо» победило «Балтику» на последних секундах. Это характер, фарт или разгильдяйство?

- Фарт. «Динамо» – это наш «Байер». Не удивлюсь, если команда станет чемпионом при такой слабой игре «Краснодара» и «Зенита». Сейчас у «бело-голубых» появился шанс, которого не было очень давно.

- То есть клубу просто везёт?

- Конечно, да. Это фарт, это кураж. Характер тоже есть, хотя строгости в играх с аутсайдерами у «Динамо» никакой. Но сейчас удача на стороне «Динамо», так что надо этим пользоваться.

- Ещё месяц назад вы могли представить, что «Динамо» будет лидировать за два тура до конца?

- В начале весенней части многие уже успели выписать «Динамо» из гонки преследования. Но сейчас «Зенит» и «Краснодар» слабые, передают друг другу медали уже в который раз. Всё никак не могут решить, кто будет чемпионом.