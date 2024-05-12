Петржела: «Горжусь Личкой, он способен стать чемпионом вместе с «Динамо»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о главном тренере «Динамо» Марцеле Личке .

«Марцел Личка способен завоевать титул РПЛ вместе с «Динамо». В Чехии о Марцеле ничего не говорят, но я горжусь им», — приводит слова чешского специалиста издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что после 28 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу первенства России. Коллектив Лички заработал 53 балла.

На второй строчке располагается петербургский «Зенит», набравший 51 очко. Тройку лучших замыкает «Краснодар», имеющий в своём активе 50 баллов.