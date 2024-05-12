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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

18-летний Батраков впервые забил за «Локомотив»

12 Мая 2024 • 14:41 Комментировать
Оренбург
0:2
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.65 2 3.00
2-й тайм

В воскресенье в Российской премьер-лиге играют «Оренбург» и «Локомотив». Счёт в этом матче был открыт уже на восьмой минуте, когда отличился атакующий полузащитник московской команды Алексей Батраков.

Для 18-летнего Батракова этот гол был первым за основу «Локомотива». Молодой футболист отличился в своём четвёртом матче за первую команду «железнодорожников».

Следить за игрой Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции. Если команда Михаила Галактионова выиграет, то вернётся на четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексей Батраков

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