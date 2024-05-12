Алаев считает, что «Зенит» стал слабее: «Клуб пытается перестраивать команду»

Президент РПЛ поделился мнением об уровне первенства России в текущем сезоне.

«Середняки стали сильнее, потому что лидеры ослабли? Может быть. Это плохо, но каждая лига переживает разные этапы. Тот же «Зенит» — таких футболистов, как Малком и Кузяев, тяжело заменить. Поэтому, наверное, «Зенит» стал чуть слабее, клуб пытается перестраивать команду», — приводит слова руководителя издание Sport24.

Стоит отметить, что «Зенит» после 28 туров располагается на второй позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив Сергея Семака заработал 51 балл.

На первом месте находится московское «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 53 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе 50 баллов.