Бывший футболист «Зенита» Мейра рассказал, кто станет чемпионом РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Фернанду Мейра высказался о чемпионской гонке в первенстве России.

«Зенит» будет чемпионом. Я всё ещё верю в это», — приводит слова португальца издание «СЭ».

Стоит отметить, что «Зенит» после 28 туров располагается на второй позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив Сергея Семака заработал 51 балл.

На первом месте находится московское «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 53 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе 50 баллов.