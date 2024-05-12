Кордоба рассказал, почему у «Краснодара» не получается забить

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о безголевой серии своей команды в матчах чемпионата России.

Напомним, в последний раз «быки» забивали 24 апреля в матче 21-го тура РПЛ против «Балтики» (3:2).

«Не знаю, почему уже три игры не можем забить. Думаю, нам не хватает везения», — приводит слова Кордобы «Чемпионат».

После 28 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.

Свой следующий матч южане проведут 18 мая против «Сочи». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.