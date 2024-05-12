Руководитель «Зенита» назвал игроков «импотентами»

В субботу вечером «Зенит» на своём поле проиграл ЦСКА с минимальным счётом 0:1. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в раздевалке «сине-бело-голубых» после игры состоялся наряжённый разговор с Александром Медведевым, который в питерском клубе возглавляет правление. В ходе разговора руководитель назвал футболистов «импотентами».

В то же время отмечается, что глава «Газпрома» Алексей Миллер в раздевалку «Зенита» после матча не заходил.

Напомним, что «Зенит» потерял лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги, пропустив на вершину «Динамо». Командам осталось провести по два матча.