Алдонин попробовал объяснить проблемы «Зенита»

Известный в прошлом российский футболист Евгений Алдонин ответил на вопрос, в чём, на его взгляд, заключаются причины плохих результатов «Зенита» в последних матчах.

«Сложно сказать. С одной стороны, поднаелись немного. Пять лет подряд чемпионы, думали, что смогут доехать и в этом сезоне, но так просто не получается. Разочаровывает, что во всей этой борьбе за чемпионство голы забивают соперники. Напряжение есть, а качественный мастеровитый футбол видим далеко не всегда», - цитирует Алдонина Metaratings.

Напомним, что в четырёх последних матчах Российской премьер-лиги «Зенит» набрал только одно очко. Как следствие, команда потеряла лидерство в турнирной таблице, пропустив на вершину «Динамо».

Ближайший матч чемпионата «Зенит» проведёт в воскресенье, 19 мая, - против «Ахмата» на выезде. Четырьмя днями ранее команда Сергея Семака сыграет против ЦСКА на своём поле в Кубке России.