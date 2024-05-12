Алаев: «Краснодар» не сдал чемпионский экзамен»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о борьбе «Краснодара» за чемпионство.

Накануне «быки» на выезде уступили московскому «Спартаку» в матче 28-го тура чемпионата России.

«Интрига, так мною любимая, уже столько раз была похоронена в этом чемпионате, уже столько всего происходило. «Краснодар» не сдал чемпионский экзамен, это мое мнение. Тяжело бороться за чемпионство, когда ты 270 минут не можешь забить гол», —приводит слова руководителя издание РИА Новости.

Добавим, что на данный момент «Краснодар» с 50 баллами располагается на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.