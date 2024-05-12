Попов — о будущем Даку: «Кто денег больше даст, туда и пойдёт»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о будущем нападающего казанской команды Мирлинда Даку.

Попов считает, что албанский футболист выберет тот клуб, где ему предложат наиболее выгодные финансовые условия.

«Если ему заплатят в два раза больше, чем «Зенит» или «Динамо», то наверно останется в «Рубине». Не думаю, что ему будут важны титулы и прочее. Кто денег больше даст, туда и пойдёт», — цитирует Попова Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний Даку провёл за «Рубин» 31 матч, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Албании в 1,5 миллиона евро.