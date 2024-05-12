Игрок «Рубина» Иву назвал общее между Россией и Арменией

Хавбек казанского «Рубина» Угочукву Иву объяснил, что общего между Россией и Арменией.

«Общее между вашей страной и Арменией есть. В Ереване все тоже разговаривают на русском. Еще много похожих праздников. На днях отпраздновал Пасху в Казани — мне понравилось», — приводит слова футболиста издание Sport24.

Стоит напомнить, что Угочукву Иву родился в Нигерии. С 2023 года выступает за сборную Армении, где играл с 2018 года.

В июле прошлого года перешел в «Рубин». Сейчас коллектив Рашида Рахимова располагается на седьмой позиции турнирной таблицы первенства России, заработав 41 балл.