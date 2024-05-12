Гафин: «Мы не горим желанием отпускать Тюкавина в Европу»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что московский клуб пока не планирует отпускать нападающего Константина Тюкавина в Европу.

При этом, как отметил Гафин, уход Тюкавина ближайшим летом не исключён.

«Мы, естественно, не горим желанием отдавать своего форварда и футболиста, который привлекает аудиторию. Мы его не будем активно куда-то предлагать. Но случиться может всякое. У Кости есть определенные условия контракта, по которым он может уйти», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин повёл 36 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.