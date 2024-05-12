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Воробьёв: «Динамо» может стать чемпионом в следующем туре» эксклюзив

12 Мая 2024 • 13:30 Комментировать

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» над «Балтикой» (3:2).

- Неужели «Динамо» вот-вот снимет с себя бестрофейное проклятие?

- Я больше всего рад за нескольких своих друзей, истинных рыцарей веры по Кьеркегору, которые вряд ли дожили бы до чемпионства «Динамо», если оно не случилось в этом году.

Интересно, что в 1976, когда «Динамо» в последний раз стало чемпионом, решающий матч у «Арарата» был выигран тоже за три тура до финиша. Победы над тбилисским «Динамо» и «Зенитом» были уже делом техники. Может, станем чемпионом в следующем туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Воробьёв
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