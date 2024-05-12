Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о запасе доверия руководства «Зенита» к главному тренеру Сергею Семаку.

«Запас доверия всегда может растаять в любую минуту у любого тренера. Если будет недовольство и зрителей, и руководства, никто ведь не будет его держать. А если и не будет справляться с дальнейшими задачами, то эта ситуация создаст вопросы. А у «Зенита» сейчас ни результата, ни игры нет. Если объективно говорить», — сказал Балахнин.

«Зенит» не побеждает в четырёх матчах подряд на финише чемпионата России. Команда после 28 туров идёт на втором месте с 51 очком, лидирует «Динамо» с 53 очками.