Гафин пожелал «Балтике» остаться в РПЛ

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после победы «бело-голубых» над «Балтикой» (3:2) пожелал калининградской команде сохранить прописку в РПЛ.

Напомним, «Балтика» вела в счёте до 90-й минуты игры, однако уже в добавленное время пропустила дважды и упустила победу.

«Хотел бы выразить поддержку «Балтике». Это очень симпатичная команда, а Калининград – замечательный город, здесь прекрасный стадион и болельщики. Было бы хорошо, чтобы они остались в РПЛ», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Прямо сейчас «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной, набрав 26 очков. До конца сезона команде Сергея Игнашевича осталось провести две игры с «Ростовом» и «Локомотивом».