Титов оценил игру форварда «Спартака» Угальде в матче с «Краснодаром»

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о выступлении нападающего московского клуба Манфреда Угальде в матче с «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре первенства России.

«Конечно, за форварда должны говорить его голы. Можно тут и претензии предъявить. Но парень без особой раскачки ворвался в наш чемпионат. Повременим с выводами. Летом он проведёт полноценную подготовку», - приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Отметим, что в составе «красно-белых» форвард принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.