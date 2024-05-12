Без Дзюбы: «Локомотив» назвал состав на матч с «Оренбургом»

В поединке 28-го тура Премьер-лиги московский «Локомотив» на выезде встретится с «Оренбургом». Тренерские штабы представили стартовые составы команд на эту встречу.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулёв, Гогличидзе, Адамов, Томпсон, Перес, Башич, Флорентин, Горбани, Мансилья, Воробьёв.

«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Миранчук, Батраков, Пиняев, Глушенков, Сулейманов.

Матч «Оренбурга» против «железнодорожников» начнется в 14:00 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а гости – пятое.