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Скопинцев – о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Удача благоволит сильнейшим»

12 Мая 2024 • 12:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о волевой победе над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Я как будто в кино каком‑то. По ходу матча были мысли, что всё, но с учётом того, что мы уже спасали такие игры, надежда всё равно жила. Думаю, удача благоволит сильнейшим и любит рисковых», – цитирует Скопинцева «Матч ТВ».

Эту победа позволила «Динамо» взобраться на первое место в турнирной таблице. За два тура до финиша отрыв «бело-голубых» от второго «Зенита» составляет два очка. 

Свой следующий матч динамовцы проведут 18 мая против «Крыльев Советов». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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