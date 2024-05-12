Скопинцев – о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Удача благоволит сильнейшим»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о волевой победе над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Я как будто в кино каком‑то. По ходу матча были мысли, что всё, но с учётом того, что мы уже спасали такие игры, надежда всё равно жила. Думаю, удача благоволит сильнейшим и любит рисковых», – цитирует Скопинцева «Матч ТВ».

Эту победа позволила «Динамо» взобраться на первое место в турнирной таблице. За два тура до финиша отрыв «бело-голубых» от второго «Зенита» составляет два очка.

Свой следующий матч динамовцы проведут 18 мая против «Крыльев Советов». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.