Игрок «Сочи» Сааведра: Будет хорошо, если «Динамо» станет чемпионом России

Опорный хавбек «Сочи» Игнасио Сааведра высказался о возможном чемпионстве московского «Динамо».

«Если чемпионом станет «Динамо», это будет очень хорошо. Лично мне очень приятно, что там столько игроков из Южной Америки», — цитирует футболиста Metaratings.

Напомним, в 28-м туре чемпионата России «Динамо» под руководством Марцела Лички одолело на выезде «Балтику» и возглавило турнирную таблицу, воспользовавшись осечками «Зенита» и «Краснодара».

На данный момент в копилке «Динамо» 53 набранных очка. Отрыв от «бело-голубых» идущего на втором месте «Зенита» составляет всего два балла.