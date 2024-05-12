«Сочи» - «Пари НН»: Бубнов назвал победителя матча

В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» на своем поле примет «Пари НН». Свое мнение по этому противостоянию высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. «Сочи» понравился в игре с «Динамо», очень жаль, что шансы сохранить место в РПЛ почти исчезли. Но зато могут хлопнуть громко дверью. Играют неплохо, в атаке выглядят интереснее соперника», - цитирует Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Сочи 12 мая и начнется в 19:00 по московскому времени. После 27 туров чемпионата страны хозяева занимают последнее место в таблице, а гости располагаются на 11-й строчке.