Сёмин положительно отозвался об игре «Балтики»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре «Балтики» в текущем сезоне чемпионата России.

«Балтика», что удивительно, показывает хороший уровень игры. Но турнирная таблица есть турнирная таблица», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Специалист отметил, что можно хорошо играть, но не побеждать. Поэтому «Балтика» может вылететь, несмотря на то, что демонстрирует хороший уровень игры, добавил Сёмин.

На данный момент подопечные Сергея Игнашевича идут в зоне прямого вылета, занимая 15-е место в чемпионате России. В копилке команды 26 очков после 28 игр.

В следующем туре «Балтика» сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча между командами пройдет 19 мая.