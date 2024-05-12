Лещенко: «Жалко, если «Балтика» вылетит, но везёт сильнейшим»

«Мне, честно говоря, жалко «Балтику». У них очень хорошая игра и команда. Они заслужили остаться в РПЛ. Жалко, если они вылетят. Нам чуть больше улыбнулась удача. Но везет сильнейшим», - приводит слова артиста «Спорт-Экспресс».