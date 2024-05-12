Кирьяков: «Динамо» должно стать чемпионом»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о победе «Динамо» над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Напомним, «бело-голубые» вырвали победу в самой концовке игры, забив два мяча уже в добавленное арбитром время.

По мнению Кирьякова, такие волевые победы указывают на то, что динамовцы должны завоевать чемпионский титул.

«Это говорит о том, что «Динамо» должно стать чемпионом, раз такие матчи, как с «Балтикой» и «Сочи», выигрываются, когда команда всё переворачивает на последних секундах. Сейчас финишная прямая, и если динамовцы упустят чемпионство, то винить смогут только себя», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Напомним, за два тура до конца сезона «Динамо» возглавляет турнирную таблицу и опережает второй «Зенит» на два очка.