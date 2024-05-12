Бубнов назвал победителя в матче «Факела» и «Урала»

Воронежский «Факел» в родных стенах примет екатеринбургский «Урал» в рамках 28-го тура чемпионата России. Своим мнением по матчу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:0. У «Факела» ситуация тяжёлая, тренер поменялся. Игру ожидаю закрытую, в которой будет много борьбы. Голов много не жду, к победе, пожалуй, окажутся ближе хозяева», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Факела» и «Урала» состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 12 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии игры хозяева занимают 14-е место в таблице, а гости – 13-е.