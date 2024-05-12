В «Динамо» высказались о голевом чутье Нгамалё: «Нашли пробабку вуду»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил игру хавбека команды Муми Нгамалё.

Стоит напомнить, что в матче РПЛ с «Сочи» (3:2) камерунец забил на 95-й минуте, а с «Балтикой» (3:2) на 99-й.

«Мы делаем что‑то такое, что нравится вот там наверху, и нам за это воздаётся. Мы сейчас проверяем его родословную. Нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования, которые я не могу выговорить», — приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Добавим, что в нынешнем сезоне Муми Нгамалё принял участие в 31 встрече, отличившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.