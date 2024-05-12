Бубнов предсказал точный счёт матча «Оренбург» - «Локомотив»

В очередном матче 28-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде сыграет с «Оренбургом». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:3. Две весёлые команды, у которых неплохие группы игроков в атаке и средней линии, но при этом проблемная оборона. Много пропускают, в очной встрече можно ждать много голов», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч между «Оренбургом» и «Локомотивом» состоится сегодня, 12 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед поединком хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице, а гости – пятое.