Титов вспомнил об Абаскале после победы «Спартака»

«Может, стоило убирать Абаскаля раньше или нет? Если бы да кабы... Но факт остается фактом: при Слишковиче «красно-белые» исправно набирают очки. И теперь уже возникает другой вопрос», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».