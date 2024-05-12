Титов вспомнил об Абаскале после победы «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов высказался о преображении «красно-белых» после увольнения испанского тренера Гильермо Абаскаля. В настоящий момент командой руководит Владимир Слишкович.
«Может, стоило убирать Абаскаля раньше или нет? Если бы да кабы... Но факт остается фактом: при Слишковиче «красно-белые» исправно набирают очки. И теперь уже возникает другой вопрос», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в последнем матче «Спартак» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» со счетом 1:0. После 28 туров «красно-белые» с 46 очками занимают четвертое место в таблице.
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