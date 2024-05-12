«Результат Слишковича говорит сам за себя» — Ещенко

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о возможном назначении Владимира Слишковича наставником столичного клуба.

«Результат Слишковича говорит сам за себя. Если результат есть, значит, тренер есть», — приводит слова Ещенко Metaratings.

По мнению специалиста, сейчас есть шанс, что руководство «Спартака» оставит Слишковича.

Стоит сказать, что при Слишковиче столичный клуб провел уже семь игр, в которых не потерпел ни одного поражения.

На данный момент «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 28 турах.