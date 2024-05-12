Кордоба: «Не хочу говорить о будущем»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём будущем.

Напомним, контракт колумбийского футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Не хочу говорить о моём будущем. У меня ещё есть контракт с «Краснодаром», — цитирует Кордобу «Чемпионата».

Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне за «быков» Кордоба провёл 30 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 12 миллионов евро.