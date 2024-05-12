Титов обратился к Галицкому после поражения от «Спартака»

В матче 28-го тура чемпионата России московский «Спартак» на своем поле принимал «Краснодар». Подопечные Владимира Слишковича одержали минимальную победу со счетом 1:0. Об этом матче поделился мнением бывший игрок «красно-белых» Егор Титов.

«Если коротко, то поздравляю «Спартак» с победой, Максименко с очередным «сухарем», Умярову желаю здоровья, а «Краснодару»... Вернее Галицкому - терпения!», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После 28 туров чемпионата России спартаковцы набрали 46 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 50 очками находится на третьей позиции.