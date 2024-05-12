В «Динамо» рассказали о будущем Тюкавина

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал комментарий относительно будущего форварда команды Константина Тюкавина.

«Наша позиция такая: мы, естественно, не горим желанием отдавать своего форварда и футболиста, который привлекает аудиторию. Мы его не будем активно куда‑то предлагать. Но случиться может всякое», — цитирует руководителя «Матч ТВ».

В текущем сезоне форвард принял участие в 36 встречах во всех турнирах, отличившись 17 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Трудовой договор игрока с московским клубом рассчитан до середины 2028 года.