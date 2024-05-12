Виталий Калешин: «Считаю, что «Краснодар» полностью переиграл «Спартак»

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин высказался после поражения «быков» от «Спартака» в матче 28-го тура чемпионата России.

По мнению эксперта, «Краснодар» был достаточно мотивирован, ведь у команды было три великолепных момента для взятия ворот.

«Считаю, что «Краснодар» полностью переиграл «Спартак». Не знаю, за счет чего «Спартак» мог выиграть, кроме этого гола, там даже никакого момента не было», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Краснодаром» завершилась победой «красно-белых» с минимальным счетом 1:0.

В следующем туре РПЛ подопечные Мурада Мусаева сыграют на выезде с «Сочи», а команда Владимира Слишковича примет дома «Рубин».