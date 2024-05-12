Лещенко отреагировал на камбэк «Динамо»

Известный артист и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с представителями СМИ отреагировал на гостевую победу «бело-голубых» над калининградской «Балтикой» в рамках 28-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 3:2.

«Это нереальная какая-то вещь! В конце «Динамо» воспряло духом, появилась мотивация и заиграли наконец-то в полную силу. «Бело-голубые» раскрепостились немного, что и дало результат», - передает слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

После 28 туров Премьер-лиги «Динамо» набрало 53 балла и занимает первое место, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.