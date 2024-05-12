Сёмин назвал главную проблему «Краснодара»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, «быки» проиграли у двух последних матчах РПЛ кряду и опустились на третью строчку в турнирной таблице. За два тура до конца сезона «Краснодар» отстаёт от первого «Динамо» на три очка. Очный матч этих команд состоится 25 мая на домашней арене южан.

По мнению Сёмина, у «Краснодара» есть всё для того, чтобы завоевать чемпионский титул, однако у команды не получается выигрывать важные микроэпизоды.

«У них не получается сыграть через «не могу». В нужный момент, когда нужно забить решающий гол, они не забивают. Наверное, это и есть проблема «Краснодара», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 18 мая против «Сочи».