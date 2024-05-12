Кобелев назвал фаворита на чемпионство в РПЛ

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с журналистами высказал мнение о чемпионской гонке в РПЛ.

«Фаворит «Динамо». Определяющей будет встреча «Динамо» с «Крыльями», которая может дать москвичам чемпионство в предпоследнем туре», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По итогам 28 туров чемпионата России «Динамо» набрало 53 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Идущий вторым петербургский «Зенит» с 51 очком находится на второй строчке. Тройку лидеров замыкает «Краснодар». На счету подопечных Мурада Мусаева 50 набранных баллов.