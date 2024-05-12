Червиченко считает, что назначение Мусаева выбило «Краснодар» из борьбы за чемпионство

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о наставнике «Краснодара» Мураде Мусаеве.

Накануне «быки» уступили «красно-белым» со счётом 0:1 в матче 28-го тура первенства России.

«Я думаю, что «Краснодар» из чемпионской гонки выбил не «Спартак», а решение убрать Ивича и назначить Мусаева. Я ещё тогда сказал, что краснодарские амбиции закончились. Мне кажется, что у «Краснодара» тренер без стрежня и команда без синдрома «умереть, но победить», — приводит слова бывшего руководителя издание «Чемпионат».

К слову, после 28 туров «Спартак» заработал 46 баллов и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Что касается «Краснодара», то команда набрала 50 очков и располагается на второй строчке.