Болельщики «Динамо» Махачкала пригласили Мбаппе: реакция соцсетей на объявление француза на уход из «ПСЖ»

10 мая нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в социальных сетях опубликовал видео, на котором сообщил, что покинет французский клуб в конце текущего сезона.
Вероятнее всего, Мбаппе перейдёт в «Реал» свободным агентом. В комментариях под видео болельщики оставляли свои мысли и пожелания, самые интересные мы опубликовали здесь.
«Мы с тобой навсегда», - @vanttae_
«Добро пожаловать в Мадрид», - @abd_el_hamid08
«Ждём в «Динамо» Махачкала», - @ruslan_nv21
«Наконец-то у него появился шанс выиграть трофей вне Франции», - @KiyanaTPJ
«Ждём, что ты станешь настоящим сменщиком Роналду», - @elizabethkaaya_
Мбаппе сделал заявление о своём будущем
Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале»
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