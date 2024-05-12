Болельщики «Динамо» Махачкала пригласили Мбаппе: реакция соцсетей на объявление француза на уход из «ПСЖ»

10 мая нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в социальных сетях опубликовал видео, на котором сообщил, что покинет французский клуб в конце текущего сезона.

Вероятнее всего, Мбаппе перейдёт в «Реал» свободным агентом. В комментариях под видео болельщики оставляли свои мысли и пожелания, самые интересные мы опубликовали здесь.

«Мы с тобой навсегда», - @vanttae_

«Добро пожаловать в Мадрид», - @abd_el_hamid08

«Ждём в «Динамо» Махачкала», - @ruslan_nv21

«Наконец-то у него появился шанс выиграть трофей вне Франции», - @KiyanaTPJ

«Ждём, что ты станешь настоящим сменщиком Роналду», - @elizabethkaaya_

Мбаппе сделал заявление о своём будущем

Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале»